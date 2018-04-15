В Николаеве в автосалон бросили гранату

Источник: Корреспондент.net

В Николаеве на улице Троицкой произошел взрыв на территории автосалона, в результате чего повреждены окна здания. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 15 апреля, сообщили в областной полиции.

Сообщение об инциденте поступило правоохранителям в 4.20 от частного предпринимателя.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства, чеку от гранаты, и направили их на исследование.

По указанному факту проводится расследование уголовного производства, начатого за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Устанавливаются все обстоятельства преступления, лица, причастные к его совершению, а также свидетели.