В Николаевской области вспыхнул лесной пожар

Источник: Корреспондент.net

В Службу спасения 101 в 12:37 в четверг, 16 августа, от граждан начали массово поступать звонки об очередном пожаре на территории лесного массива ЗАО Никитовский гранитный карьер в с. Бузское. Об этом сообщает пресс-лужба ГСЧС.

Первый пожар произошел сегодня в 06:50. Его площадь составила 100 кв м и в 07:40 он был ликвидирован лесничими.

На этот раз, по информации очевидцев, площадь пожара была значительно больше.

По вызову направлены отделение 12 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины, местная пожарная охрана, техника и личный состав лесничих. К тушению подключились и местные жители. Для проведения разведки и обнаружения очагов пожара задействовано квадрокоптер.

По результатам разведки выявлены два очага горения. Ориентировочная общая площадь составила 3 га.

Дополнительно направлено технику и личный состав Новоодесского и Южноукраинского гарнизонов. На место выехала мобильная группа Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области во главе с руководством.

По данным ведомства, ситуация контролируется. Угрозы распространения пожара на населенные пункты, расположенные рядом, нет. Ликвидация пожара продолжается.