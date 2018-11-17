В Норвегии протестуют против ограничения на аборты

Источник: Корреспондент.net

В норвежских городах в субботу, 17 ноября, тысячи протестующих собрались, чтобы выразить свою позицию против ограничения возможности для женщин сделать аборт.

Протестующие прошли через центр Осло, держа в руках баннеры с лозунгами "Мое тело - мое дело" и "Защитить аборт".

Отмечается, что христианские демократы выступают за ограничения на аборты, в частности, хотят запретить прерывать беременность после 12 недели за исключением случаев, когда речь идет о врожденных пороках или угрозе жизни.