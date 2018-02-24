В Норвегии сняли эффектное северное сияние

Источник: Корреспондент.net

Норвежская обсерватория в городе Сенья запечатлела на видео северное сияние, которое назвали Аврора Бореалис.

Самые яркие моменты соединили в минутном видео, на котором видно, как небо переливается синими, зелеными, желтыми цветами. Также обсерватория вела прямую трансляцию северного сияния в Facebook, поэтому все желающие могли наблюдать за необычным атмосферным явлением в прямом эфире.

Такие разноцветные переливания в небе происходят вследствие взаимодействия магнитосферы Земли с заряжёнными частицами солнечного ветра.