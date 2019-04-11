В НОТУ прокомментировали предложение о телемосте

Источник: Корреспондент.net

Телемоста между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским не будет.

"Телемост не является участием в дебатах кандидата в президенты. Участием в дебатах является присутствие в студии в том формате, который прописан в законодательстве", - сказала она.

Сидоренко уточила, что в постановлении Центральной избирательной комиссии от 5 мая 2014 года О порядке проведения Национальной общественной телерадиокомпанией Украины предвыборных теледебатов между кандидатами на пост Президента Украины детально прописаны все аспекты проведения дебатов.

"Весь порядок проведения дебатов прописан ЦИК и отступать от него мы не можем и не можем менять тот формат, который определен законодательством", - резюмировала Сидоренко.