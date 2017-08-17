17.08.2017
В Нью-Йорке появилась статуя кормящего голубей Трампа
Источник: КорреспонденТ.net
В Нью-Йорке появилась скульптура президента США Дональда Трампа, который, сидя на лавочке, кормит голубей твитами. Об этом сообщает Newsweek.
Скульптура главы Белого дома сидит на скамейке в парке на перекрестке Пятой авеню и восточной 76-й улицы, в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена.
Ее автор – Алекс Гардеги.
По его словам, он не пытался ни поддержать, ни осудить Трампа, а просто выразил восхищение силой его твитов.
"Это почти искусство, это сводит людей с ума", – сказал Гардеги.
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