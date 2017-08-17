В Нью-Йорке появилась статуя кормящего голубей Трампа

Источник: КорреспонденТ.net

В Нью-Йорке появилась скульптура президента США Дональда Трампа, который, сидя на лавочке, кормит голубей твитами. Об этом сообщает Newsweek.

Скульптура главы Белого дома сидит на скамейке в парке на перекрестке Пятой авеню и восточной 76-й улицы, в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена.

Ее автор – Алекс Гардеги.

По его словам, он не пытался ни поддержать, ни осудить Трампа, а просто выразил восхищение силой его твитов.

"Это почти искусство, это сводит людей с ума", – сказал Гардеги.