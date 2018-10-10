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10.10.2018

В Нью-Йорке разрешили выбирать гендерно-нейтральную категорию "X" в свидетельствах о рождении

Источник: Українські новини

Люди, которые родились в Нью-Йорке и не идентифицируют себя как мужчины или женщины, теперь могут выбрать третью гендерную категорию "X" в своих свидетельствах о рождении, сообщает Reuters.

Мэр Билл де Блазио подписал это положение во вторник, 9 октября, в результате чего Нью-Йорк занял пятое место после Калифорнии, штата Орегон, штата Вашингтон и Нью-Джерси, в которых также разрешено выбирать "третий пол". Три штата, Вашингтон и округ Колумбия также разрешают гендерно-нейтральные водительские права.

Сторонники трансгендерных организаций настаивают на том, чтобы правительства могли легче менять документы, удостоверяющие личность, в соответствии с гендерной идентичностью. Они говорят, что строгие мужские и женские категории являются одной из форм дискриминации в отношении транссексуалов, которые маркируют их против воли.

Закон Нью-Йорка позволяет недвоичным и гендерно-несоответствующим людям изменять свои свидетельства о рождении с обозначением "M" или "F" на "X". Никакой документ от врача не требуется.

"Это изменение может показаться небольшим, но оно монументально", - сказала Таня Асапанса-Джонсон Уокер, активист-трансгендер, который принял участие в церемонии подписания и рассказал о тревоге, которая связана с отсутствием гендерно-несоответствующей идентификации.

"Будущим поколениям не придется страдать", - сказал Уокер.

Среди участников церемонии был актер Азия Кейт Диллан, - звезда сериала "Миллиарды". Родившаяся женщиной, Диллон не идентифицирует себя ни мужчиной, ни женщиной и называет себя "их" или "оно", также как герой сериала.

Гендерно-нейтральное свидетельство о рождении следует закону 2014 года, в соответствии с которым трансгендерные люди в Нью-Йорке могут легко менять пол в своих свидетельствах о рождении от мужчины к женщине или наоборот, удаляя требования о юридическом изменении имени и операции. Теперь такие люди могут выбрать третий вариант.

Вопрос о том, что происходит, когда другое государство не признает обозначение "Х", еще не решен в судах.

Чтобы изменить паспортный пол, правительству США требуется, чтобы врач подтвердил, что человек получил клиническое лечение для гендерного перехода. До сих пор в паспортах указывались только мужские или женские обозначения, но в сентябре окружной суд США в Денвере постановил, что Государственный департамент не может отказать в предоставлении нейтрального по признаку пола паспорта человеку-интерсексуалу.

Де Блазио сказал, что закон предоставил жителям Нью-Йорка свободу "рассказать правительству, кто они, а не наоборот".

"Представьте, если вам сказали, что вы были тем, кем не считали себя. Вы будете собой. Живите своей правдой. И знайте, что Нью-Йорк будет вашей спиной", - сказал Блазио.

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