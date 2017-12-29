В Нью-Йорке в результате пожара в жилом доме погибли 12 человек

Источник: 112.ua

В нью-йоркском районе Бронкс в результате пожара в жилом доме в четверг, 28 декабря, погибли не менее 12 человек.

Как проинформировали городские власти Нью-Йорка, возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме около семи часов вечера по местному времени.

В тушении возгорания были задействованы 170 пожарных, а огненной стихии была присвоена четвертая категория сложности.

Власти города подтвердили гибель 12 человек, в том числе одного ребенка. Тела его и матери были обнаружены в ванной комнате, где они пытались укрыться от огня. Также отмечается, что более десяти человек были госпитализированы с ранениями.

Правоохранители устанавливают причины возгорания. Уже известно, что пожар начался на первом этаже здания.