29.12.2017
В Нью-Йорке в результате пожара в жилом доме погибли 12 человек
Источник: 112.ua
В нью-йоркском районе Бронкс в результате пожара в жилом доме в четверг, 28 декабря, погибли не менее 12 человек.
Как проинформировали городские власти Нью-Йорка, возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме около семи часов вечера по местному времени.
В тушении возгорания были задействованы 170 пожарных, а огненной стихии была присвоена четвертая категория сложности.
Власти города подтвердили гибель 12 человек, в том числе одного ребенка. Тела его и матери были обнаружены в ванной комнате, где они пытались укрыться от огня. Также отмечается, что более десяти человек были госпитализированы с ранениями.
Правоохранители устанавливают причины возгорания. Уже известно, что пожар начался на первом этаже здания.
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