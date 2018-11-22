В обход Украины. Выбран маршрут Турецкого потока-2

Источник: Корреспондент.net

Российская корпорация Газпром выбрала маршрут поставок газа в Евросоюз по второй нитке Турецкого потока в обход Украины - через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию.

График строительства Турецкого потока-2 предполагает, что отказ Газпрома от украинской газотранспортной системы станет возможным только в 2022 году, а контракт с Нафтогазом действует до 2019 года.

Газпром обходит украинскую ГТС

Газпром выбрал маршрут поставок газа в Европу в обход Украины по второй нитке Турецкого потока - через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, сообщила российская газета Коммерсант 22 ноября со ссылкой на материалы газотранспортных операторов этих стран.

Материалы были опубликованы в октябре-ноябре в рамках процедуры бронирования будущих мощностей. Процедура предусмотрена законодательством Евросоюза и нужна для строительства новых газопроводов, уточняет издание.

В Болгарию и Сербию газ пойдет с 2020 года, в Венгрию - с 2021, в Словакию - во второй половине 2022 года.

Булгартрансгаз в декабре планирует провести аукцион на предмет будущих мощностей газопроводов на входе в болгарскую систему из Турции и выходе в Сербию. Венгрия, Словакия и Австрия в октябре уже провели аукцион по бронированию новых мощностей с октября 2022 года на семь лет.

Вторая нитка Турецкого потока, предназначенная для поставок на Балканы, в 2020 году будет загружена только частично, а полной загрузки достигнет в 2022 году.

При этом, как отмечает газета, не вполне ясно как газ будет идти в Грецию. Источник издания говорит, что, возможно, Газпром проведет своп с азербайджанским газом, который придет в Грецию в 2020 году по газопроводу TAP.

Это позволит Газпрому уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину, отмечает Коммерсант.

"Таким образом, компании предстоит договориться с Нафтогазом о сохранении транзита в 2020 и 2021 годах, причем в 2021 году речь может идти о менее десяти миллиардов кубометров. Но если Газпром захочет увеличить экспорт в Европу, Украина сохранит больший объем транзита", - говорится в материале.

Российские власти до сих пор не говорили о маршруте Турецкого потока, "чтобы избежать давления на страны-транзитеры".

В Кремле 19 ноября заявили, что не исключает введения "рестрикций " (санкций - ред.) против Турецкого потока, поскольку "США так этими мерами разбрасываются, что от давления никто не застрахован".

Украина не заметила Турецкий поток

19 ноября Газпром завершил укладку морской части обеих ниток газопровода Турецкий поток. Команду на сварку замыкающего стыка дали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Строительство оценили в семь миллиардов евро, оно полностью профинансировано Газпромом.

Турецкий поток пришел на смену Южному потоку мощностью 63 миллиарда кубометров в год, от которого Газпрому пришлось отказаться в декабре 2014 года из-за выхода Болгарии из проекта.

В 2017 году Россия поставила в Турцию 29 миллиардов кубов газа, 16 из которых по Голубому потоку, а остальное - по Трансбалканскому газопроводу через Украину, Румынию и Болгарию.

Российский газ по новому газопроводу в Турцию пойдет не раньше конца 2019 года, сняв эти объемы с украинской газотранспоортной системы.

Глава экспертного Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский заявил, что после запуска первой нитки газопровода Турецкий поток транзит газа через Украину сократится примерно на 12 миллиардов кубометров в год. Униговский отметил, что потери Украины составят около 500 миллионов долларов ежегодно.

20 ноября официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов прокомментировал это заявление. По его словам, Украина не заметила Турецкий поток, поскольку занималась противостоянием Северному потоку-2.

"Украина была так занята борьбой с Северным потоком-2, что даже не заметила, как мы быстро проложили через Черное море газопровод Турецкий поток мощностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год", - сказал он РБК.

Представитель Газпрома добавил, что как только Киев это заметил, то оттуда сразу "зазвучали голоса с призывом бороться против Турецкого потока-2".

На Всемирном газовом конгрессе в Вашингтоне американские власти выступили против строительства Северного потока-2 и второй нитки Турецкого потока, поскольку эти газопроводы "усугубят зависимость Европы от энергетических поставок из РФ", говорила летом спикер Госдепа США Хизер Нойерт.

"[Вторая] нить Турецкого потока такая же угрожающая, как и Северный поток. Она меньше по объему, но угроза по принципу такая же - это снятие транзитных объемов с Украины и перевод их на другой маршрут", - заявлял глава Нафтогаза Андрей Коболев в октябре.

Тогда он выразил надежду на то, что Евросоюз продолжит транзит российского газа через Украину, что сделает запуск второй нитки Турецкого потока бессмысленным.