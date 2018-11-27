В областях создадут штабы обороны – Порошенко

Источник: Корреспондент.net

В Украине не будут создаваться новые военно-гражданские администрации в тех регионах, которые затрагивает закон о военном положении. Однако в них появятся штабы обороны.

Об этом сказал президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, сообщает РБК-Украина во вторник, 27 ноября.

"Военные администрации не будут создаваться. Будут создаваться только штабы обороны для организации и подготовки территориальной обороны: проверки резерва, проверки возможностей по мобилизации, проверки технического состояния. Будет передислоцирована часть войск и выдвинута на границу для того, чтобы сразу же организовать эффективную защиту", – пояснил Порошенко.

Он также заверил, что полномочия президента не будут расширены в связи с введением военного положения.

"Относительно ограничения конституционных прав и свобод. Позиция первая – полномочия не расширяются. Президент имеет исключительные конституционные повноваженння обороны страны в рамках статьи 106 Конституции... Это прямая конституционная ответственность президента, который должен защитить страну", – сказал Порошенко.