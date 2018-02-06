В обрушившемся из-за землетрясения отеле на Тайване есть жертвы

Источник: DW

Сильное землетрясение магнитудой 6,4 произошло на восточном побережье Тайваня. Как минимум 2 человека погибли, более 100 получили ранения разной степени тяжести, под завалами еще могут быть люди

Как минимум два человека погибли и более 100 ранены в результате землетрясения на Тайване. По данным тайваньских властей, подземные удары силой 6,4 зафиксированы в 22 километрах северо-восточнее города Хуалянь на берегу Тихого океана.