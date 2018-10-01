01.10.2018
В ОБСЕ назвали число жертв среди детей на Донбассе
Источник: Корреспондент.net
Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ огорчены очередным известием о гибели детей на неподконтрольной территории Донбасса. Об этом говорится в миссии, опубликованном в Twitter вечером в понедельник, 1 октября.
"СММ ОБСЕ огорчена из-за сообщения о том, что на этих выходных на востоке Украины погибли трое детей и двое были травмированы. По меньшей мере 23 детей получили травмы или были убиты только в 2018 году. Дети продолжают быть жертвами продолжительного конфликта", – говорится в сообщении наблюдателей.
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