В ОБСЕ осудили отказ Киева от наблюдателей из РФ
Источник: Корреспондент.net
Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека Ингибьерг Сольрун Гисладоттир заявила, что в организации разочарованы решением Украины запретить представителям России аккредитоваться в качестве наблюдателей на президентских выборах. Об этом в четверг, 7 февраля, она написала в послании к главе МИД Украины Павлу Климкину.
Она подчеркнула, что наблюдатели от ОБСЕ, направляемые для наблюдения за проведением выборов, представляют не конкретные государства, а всю ОБСЕ, и следуют правилам наблюдения за выборами, согласованными организацией.
Призывая к дальнейшему размышлению по данной проблеме, Гисладоттир написала, что общие обязательства наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ "устанавливают четкие стандарты обращения государств-участников друг с другом и, без исключения, применяются в равной степени к каждому государству-участнику", добросовестное выполнение которых "важно для отношений между государствами".
Ранее сегодня Верховная Рада проголосовала за недопуск россиян для наблюдения за выборами в Украине. В России заявили, что будет настаивать на соблюдении ее прав на осуществление наблюдения за выборами.