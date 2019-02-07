В ОБСЕ осудили отказ Киева от наблюдателей из РФ

"Решение об отказе гражданам одного государства в возможности аккредитоваться не имеет прецедентов и противоречит обязательствам, принятым государствами-участниками ОБСЕ", - написала Гисладоттир.

Она подчеркнула, что наблюдатели от ОБСЕ, направляемые для наблюдения за проведением выборов, представляют не конкретные государства, а всю ОБСЕ, и следуют правилам наблюдения за выборами, согласованными организацией.

Призывая к дальнейшему размышлению по данной проблеме, Гисладоттир написала, что общие обязательства наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ "устанавливают четкие стандарты обращения государств-участников друг с другом и, без исключения, применяются в равной степени к каждому государству-участнику", добросовестное выполнение которых "важно для отношений между государствами".

Ранее сегодня Верховная Рада проголосовала за недопуск россиян для наблюдения за выборами в Украине. В России заявили, что будет настаивать на соблюдении ее прав на осуществление наблюдения за выборами.