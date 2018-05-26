В ОБСЕ осудили санкции против РИА Новости-Украина

Источник: Корреспондент.net

Представитель ОБСЕ по свободе медиа Арлем Дезир осудил внесение Украиной агентства РИА Новости-Украина в санкционный список. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Дезир также заявил, что власти страны не должны применять подобные меры против иностранных средств массовой информации.

"Иностранные медиа как таковые не должны попадать в санкционные списки", - заявил он.

Дезир подчеркнул, что обеспечение свободы слова представляет собой "основополагающее обязательство участников ОБСЕ". Любые ограничения работы медиа, обратил внимание представитель ОБСЕ, должны быть "пропорциональны".

Кроме того, должны существовать надлежащие гарантии от злоупотребления контролем над средствами массовой информации.