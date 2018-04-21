В ОБСЕ уточнили сроки затопления "ядерной" шахты

Источник: Корреспондент.net

Затопление радиоактивной шахты Юнком на неподконтрольной части Донецкой области может начаться уже в апреле. Руководство сепаратистов распорядились убрать все насосы для отлива воды.

Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссии (ССМ) ОБСЕ в отчете за 19 апреля.

Отмечается, что наблюдатели уточнили информацию о запланированном затоплении шахты Юнком в поселке Бунге, который находится в 43 км к северо-востоку от Донецка. При этом сотрудники шахты выразили членам патруля свою обеспокоенность относительно рисков, связанных с затоплением шахты.