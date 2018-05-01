В Одессе активисты помешали провести марш

Источник: Корреспондент.net

В Одессе возле Оперного театра несколько десятков граждан преклонного возраста провели приуроченный к 1 мая митинг. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Издание отметило, что пришедшие на акцию люди "не один год принимают участие в мероприятиях, идеологически связанных с Россией, а также были участниками пророссийских акций в 2013-2014 годах".

После митинга эти люди попытались пройтись маршем до Куликова поля, однако дорогу им преградили проукраинские активисты. Возникла словесная перепалка, результатом которой стал отказ от проведения марша.

Тем временем в Харькове, согласно информации местных СМИ, участников марша в честь 1 мая облили кефиром.

По данным полиции, в митинге и шествии по случаю 1 мая приняли участие около 100 человек. Мероприятия прошли без грубых нарушений общественного порядка. В охране общественного порядка были задействованы силы патрульной полиции и подразделения ГУ ЧП в Харьковской области.