В Одессе девочки-подростки избили сверстницу

Источник: Корреспондент.net

В Одессе группа малолетних девочек жестоко избила ровесницу. Видеозапись группового избиения опубликовала в Facebook жительница города Катерина Гринкевич-Раскидная.

"Ребята, Черемушки 31 июля 2018 года, возле заброшенного детского сада и школой 69. SOS, прошу максимальный репост. Пусть родители увидят своих "с*чек". Родители, вот как выглядит ваше равнодушие к своим детям. А у недо-мальчиков комментирующих происходящее, видно "бубенчики" звенели от страха, что оставалось только подстрекать. Смотрите, родители, каких мужчин воспитали - уродов", - пишет женщина.

На кадрах видно, как группа девушек-подростков руками и ногами избивают беззащитную девочку, толкнув ее на землю.

В конце видеозаписи подростки вытряхнули содержимое сумочки избитой девочки на землю и забрали ее вещи себе.