В Одессе изъяли крупный арсенал оружия

Источник: Корреспондент.net

Силовики провели в Одессе масштабную операцию по изъятию из обращения незаконного оружия и боеприпасов, в которой было задействовано почти 200 сотрудников. Об этом сообщили в областной полиции в субботу, 7 апреля.

Во время проведения девяти обысков правоохранители, в частности, изъяли пистолет Макарова, два пистолета Вальтер, винтовку Мосина, пистолет-пулемет, карабин, более тысячи патронов различного калибра и заготовки для изготовления кустарного огнестрельного оружия.

По оперативной информации спецслужбы, оружие могло быть использовано для осуществления провокаций в Одессе.

Комплекс мероприятий по выявлению оружия и боеприпасов продолжается. Открыты уголовные производства за незаконное обращение с оружием.