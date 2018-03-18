В Одессе "минировали" консульство России

Источник: Корреспондент.net

В Одессе неизвестный сообщил о минировании улицы Гагаринское плато, на которой расположено генконсульство РФ. Информация поступила правоохранителям в 8.10 воскресенья, 18 марта, сообщили в полиции.

Сейчас на месте работают наряды полиции, специалисты взрывотехнической управления и кинологи. Принимаются меры по локализации территории.

После проверки правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов на территории Гагаринского Плато. "Во время проведения мероприятий было эвакуировано около 300 лиц", - сообщает МВД Украины в Твиттере.

В то же время здание посольства Украины в Киеве усиленно охраняют правоохранители. Полиция частично ограничила движение транспорта по Воздухофлотскому проспекту, перекрыв дорогу металлическими и деревянными ограждениями.

У ограждения, выставленного на проспекте Воздухофлотском со стороны улицы Курской, продолжается акция националистов.

"Около сотни молодых людей стоят с флагами ВО Свобода, Правый сектор, Нацкорпус, из колонок звучит патриотическая музыка", – сообщает Интерфакс-Украина.