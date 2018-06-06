В Одессе напали на американского певца

Источник: Корреспондент.net

В Одессе неизвестный избил 71-летнего американского певца Билла Уоррена.

Отмечается, что в полицию поступило заявление гражданина США о том, что 5 июня около 20:00 в центре города его избил неизвестный. Уоррен сообщил, что его несколько раз ударили по лицу и руке.



Правоохранители открыли уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений.

К слову, Билл Уоррен - обладатель двух национальных премий США, ученик знаменитого Фрэнка Синатры. Американский певец уже несколько лет подряд приезжает в Одессу.