04.08.2017
В Одессе напали на полицейских
Источник: КорреспонденТ.net
В Одессе во время протеста против передачи в коммунальную собственность здания, в котором планировали открыть больницу скорой помощи, напали на сотрудников полиции.
Там отметили, что с самого утра у здания прокуратуры собрались около 250 человек, которые выступают за возвращение в коммунальную собственность нового здания на ул. Маршала Малиновского.
Во время акции протеста между теми, кто поддерживает решение городского головы, и теми, кто выступает против него, произошла драка.
Ситуацию пытались решить работники полиции. Вскоре они стали жертвами нападения.
За хулиганство и нападение на сотрудников полиции задержаны шесть человек. Решается вопрос об избрании правонарушителям меры пресечения.
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