В Одессе напали на полицейских

Источник: КорреспонденТ.net

В Одессе во время протеста против передачи в коммунальную собственность здания, в котором планировали открыть больницу скорой помощи, напали на сотрудников полиции.

Там отметили, что с самого утра у здания прокуратуры собрались около 250 человек, которые выступают за возвращение в коммунальную собственность нового здания на ул. Маршала Малиновского.

Во время акции протеста между теми, кто поддерживает решение городского головы, и теми, кто выступает против него, произошла драка.

Ситуацию пытались решить работники полиции. Вскоре они стали жертвами нападения.

За хулиганство и нападение на сотрудников полиции задержаны шесть человек. Решается вопрос об избрании правонарушителям меры пресечения.