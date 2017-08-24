В Одессе неизвестные разбили бюст Жукова

Источник: КорреспонденТ.net

Накануне Дня Независимости Украины в Одессе неизвестные разбили бюст маршала Георгия Жукова. Об этом в Facebook сообщил лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко.

"Неизвестные патриоты в Одессе прекрасно отпраздновали День Независимости", - говорится в сообщении.

На опубликованных фото видно, что неизвестные скинули бюст в постамента. Сама скульптура при этом получила серьезные повреждения.

Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции попытались вывезти скульптуру в багажнике служебного автомобиля.