В Одессе пассажиры толкали трамвай

Источник: Корреспондент.net

В Одессе пассажирам трамвая, следовавшего по маршруту №5, пришлось толкать вагон на разворотном кольце в Аркадии. Об этом сообщает Думская в четверг, 3 января.

Отмечается, что инцидент произошел около 15:00. Из-за неисправности контактного провода трамвай остановился точно поперек дороги, заблокировав автомобильное движение.

"Неравнодушным пассажирам удалось оттолкнуть многотонную машину на несколько метров назад. Только после этого у водителя получилось с разгона преодолеть неблагополучный участок", – говорится в сообщении.

В итоге движение транспорта было перекрыто примерно 25 минут.