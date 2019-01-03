03.01.2019
В Одессе пассажиры толкали трамвай
Источник: Корреспондент.net
В Одессе пассажирам трамвая, следовавшего по маршруту №5, пришлось толкать вагон на разворотном кольце в Аркадии. Об этом сообщает Думская в четверг, 3 января.
Отмечается, что инцидент произошел около 15:00. Из-за неисправности контактного провода трамвай остановился точно поперек дороги, заблокировав автомобильное движение.
"Неравнодушным пассажирам удалось оттолкнуть многотонную машину на несколько метров назад. Только после этого у водителя получилось с разгона преодолеть неблагополучный участок", – говорится в сообщении.
В итоге движение транспорта было перекрыто примерно 25 минут.
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