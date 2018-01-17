В Одессе полицейские задержали бригаду скорой, медики были пьяны и не оказали помощь мужчине

Источник: 112.ua

В Одессе полицейские задержали бригаду скорой помощи за неадекватную реакцию на просьбу помочь человеку. Результаты проверки показали, что медики находились в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

По его данным, вчера в 21:30 в полицию позвонили и рассказали, что возле железнодорожного вокзала находится человек в неадекватном состоянии - полураздетый и с расстройствами речи. Туда приехали патрульные и выяснили, что мужчине плохо, он раздет, так как "жарко". Правоохранители повторно вызвали скорую.

"Через некоторое время патрульные увидели, как к остановке общественного транспорта возле вокзала подъехала карета скорой помощи и остановилась, старший наряда подошел к ним и выяснил, что они прибыли по их вызову, объяснил куда подъехать к лицу, нуждающемуся в помощи, а сам пешком вернулся на место, где в то время гражданину стало хуже, ему уже делали реанимацию, искусственное дыхание и массаж сердца", - отметил Форостяк.

Он подчеркнул, что скорая не сдвинулась с места и только через 20 минут и после повторного обращения полицейского прибыла на место происшествия и установила смерть гражданина.

"Во время общения полицейские обратили внимание на неадекватное поведение бригады скорой помощи и запах алкоголя, бригада применяла нецензурную брань, пыталась курить в общественном месте и карете скорой, в конце концов, полицейские сделали вывод, что медики просто пьяны, кроме того, не реагировали на замечания правоохранителей, отказывались выполнять законные требования полицейских, толкались и оскорбляли их", - добавил представитель Нацполиции.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу Приморского отдела полиции. Правоохранители задержали всю бригаду скорой. Доктор и фельдшер пытались оказать сопротивление, поэтому полицейские применили наручники.

Принудительное обследование показало, что доктор и фельдшер находились в состоянии алкогольного опьянения (у фельдшера 2.22 промилле); водитель был трезв.

По данному факту на доктора и фельдшера составили админпротоколы по ст. 173, 185 и ч. 1 ст. 179 КУоАП. Их самих доставили в полицейский участок. Сейчас решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности за то, что они не оказали помощь лицу в беспомощном состоянии.