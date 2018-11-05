В Одессе попытались поджечь колокольню храма

Источник: Корреспондент.net

В ночь на понедельник, 5 ноября, в Одессе неизвестные совершили попытку поджога колокольни храма иконы Божией Матери Призри на смирение. Он расположен при реабилитационном центре лиц с отклонениями психофизического развития им. Януша Корчака на улице Ивана и Юрия Лип.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ МП.

Огонь вовремя заметила охрана, значительного ущерба пожар причинить не успел. Кроме того, злоумышленники пытались взломать входную дверь.

Поджигатели скрылись в неизвестном направлении. На место инцидента вызвали пожарных и полицию.

"Рядом с храмом расположены корпуса детского реабилитационного центра и жилые многоэтажные дома… Попытка поджога храма, в котором получают духовную помощь и поддержку те, кто с детства борются с тяжкими недугами, является не только посягательством на народную святыню, но и выражением крайнего презрения к людям, требующим особой заботы и теплоты", – заявили в епархии и попросили правоохранителей принять меры по обеспечению безопасности святых мест.