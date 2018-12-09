В Одессе появился памятник с котиком "поколению Instagram"

Источник: Корреспондент.net

В Одессе на Ланжероновской, 12 появилась композиция под рабочим названием "Поколение Instagram".

Полимерную девушку со смартфоном в руках зовут Марго, кота - Вальтер.

Как сообщают СМИ, соавтор скульптуры - одесский художник и реставратор Сергей Кудрявцев. По его словам, образ Марго лепили с четырех разных натурщиц, чтобы сделать его собирательным.

Композиция выполнена из полимера с добавлением медной фракции. Благодаря Вальтеру, "Поколение Instagram" - еще одна точка на одесском "кошачьем маршруте".

"Кошачий маршрут" в Одессе создается в рамках проекта "Город скульптур", который выиграл в конкурсе "Общественный бюджет - 2017".