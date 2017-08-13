В Одессе прошел ЛГБТ-марш

Источник: КорреспонденТ.net

В Одессе в воскресенье, 13 августа, состоялся Марш равенства. Из-за радикалов, выступающих против ЛГБТ-шествия, участники марша не смогли пройти, как планировалось, по маршруту Воронцовский дворец – Думская площадь, и завершили акцию возле памятника Дюку де Ришелье.

Как сообщают одесские СМИ, дальше полиция их не пропустила для избежания столкновений, поскольку на Приморском бульваре оказались правые радикалы.

Всего на сотню участников марша пришлось около 400 полицейских. Всю территорию по периметру марша с целью безопасности обнесли забором.