23.09.2018
В Одессе протестуют под зданием областной полиции
Источник: Корреспондент.net
В Одессе около сотни людей вышли на протест под здание главного управления полиции Одесской области из-за нападения на руководителя городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика, сообщает Громадське.
Новости раздела
Украина
23.09.2018
Украинские военные корабли прошли Керченский мост
Параллельно с этим самолет разведчик Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США начал осуществление полетов вблизи Керченского пролива.
Украина
23.09.2018
Варфоломей: Украина получит автокефалию
Говоря о критике со стороны России относительно позиции Варфоломея об автокефалии УПЦ, патриарх заявил: "Мы не боимся угроз".
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22.09.2018
Порошенко ожидает вмешательство РФ в выборы президента Украины
Переговоры один на один длились больше шести часов и были тяжелыми, но результативными, рассказал Лукашенко.
Украина
22.09.2018
Рейтинг Путина пострадал из-за санкций – Порошенко
Цель санкций состоит в том, чтобы удерживать Владимир Путина за столом переговоров, отметил президент Украины.
Украина
21.09.2018
Активистка Гандзюк перенесла 11 операций после покушения и до сих пор в реанимации
"Екатерина до сих пор в реанимации", - муж потерпевшей
Украина
21.09.2018
Госдолг в августе сократился на $860 миллионов
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Украина
21.09.2018
По консулу Венгрии есть два сценария - Климкин
Глава МИД назвал два варианта развития событий по высылке консула Венгрии после публикации видео с раздачей венгерских паспортов в Берегово.
Украина
21.09.2018
Военные ВСУ освободили хутор в Луганской области
Украинские военные освободили хутор Вильный, который находился под контролем сепаратистов. Операция прошла без потерь среди бойцов ВСУ.
Украина
21.09.2018
МВФ предлагает Киеву приватизировать таможню
Украине необходимо пересмотреть отношение к перечню объектов, которые якобы невозможно приватизировать.
Украина
20.09.2018
НАБУ показало скандальную "переписку Омеляна"
В НАБУ заявили, что переписка главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна дает основания предполагать его причастность к незаконному обогащению.
Украина
20.09.2018
Парламент уволил 13 членов Центризбиркома
Депутаты поддержали отставку членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и приступили к назначению нового состава Центризбиркома.
Украина
20.09.2018
Группа Балчуна записала песню на украинском языке
Польские музыканты перевели на украинский язык свой старый хит Герой, который вышел пять лет назад.
Украина
20.09.2018
НАБУ против САП. Дошло уже и до драк
Новый раунд противостояния между антикоррупционными органами открыт, на этот раз дрались якобы из-за попытки установить прослушку. А собственно с борьбой с коррупцией что?
Украина
20.09.2018
Рада назначила двух судей КС по своей квоте
Ирина Завгородняя и Олег Первомайский назначены судьями Конституционного суда Украины. Решение поддержали 230 народных депутатов.
Украина
20.09.2018
Второй украинский катер Кентавр спустили на воду
В Киеве состоялась торжественная церемония спуска на воду еще одного десантно-штурмового катера Кентавр.
Украина
20.09.2018
Прокуратура объяснила обыски в госцентре МОЗ
Цель обыска - изъятие копии соответствующей компьютерной программы для дальнейшего проведения судебной экспертизы.
Украина
20.09.2018
Трамп подписал указ о санкциях против России
Указ ужесточает санкционный режим в связи с ситуацией в Украине, при этом дополнительные ограничения не вводятся.
Украина
19.09.2018
Вступил в силу указ Порошенко о прекращении договора о дружбе с РФ
Указ о прекращении договора о дружбе с РФ опубликован в правительственном вестнике и вступил в силу. Ранее президент Порошенко заявил, что этот договор по вине российской стороны стал "анахронизмом".
Украина
19.09.2018
Появилось видео потасовки силовиков у здания САП
Спецназ НАБУ избил водителя САП, утверждает Холодницкий. Во время инцидента сотрудников ведомств присутствовали полицейские.
Украина
19.09.2018
В Киевcкой области повесилась мать 10 детей
За час до смерти женщины, по словам соседей, они слышали, как она ссорилась со своим сожителем.
Украина
19.09.2018
Суд не отстранил мэра Ужгорода от должности
Судебное заседание продолжалось почти четыре часа. Поддержать Андриива пришли депутаты Ужгородского горсовета и глава Закарпатской области Геннадий Москаль.
Украина
19.09.2018
Климкин допустил высылку консула Венгрии
Павел Климкин заявил, что сейчас проверяется подлинность видео, на котором зафиксирована раздача венгерских паспортов на Закарпатье.
Украина
19.09.2018
Госстат: цена на газ превысила 300 долларов
Контрагентами по итогам семи месяцев стали компании из 12 стран Европы. Крупнейшие поставки обеспечили фирмы из Швейцарии, Германии и Польши.