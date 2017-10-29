29.10.2017
В Одессе пытались захватить воинскую часть
Источник: КорреспонденТ.net
В Одессе сегодня утром, около 08:45 неизвестные в балаклавах пытались захватить часть территории военного объекта, который находится в собственности Минобороны.
"Неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра City Center, частично демонтировали ограждение воинской части А3571 и осуществили вывоз военного имущества в неизвестном направлении", – сказано в сообщении.
На месте происшествия работает военная служба правопорядка и военная прокуратура Южного региона Украины, представители воздушного командования Юг Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
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