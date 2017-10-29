В Одессе пытались захватить воинскую часть

Источник: КорреспонденТ.net

В Одессе сегодня утром, около 08:45 неизвестные в балаклавах пытались захватить часть территории военного объекта, который находится в собственности Минобороны.

"Неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра City Center, частично демонтировали ограждение воинской части А3571 и осуществили вывоз военного имущества в неизвестном направлении", – сказано в сообщении.

На месте происшествия работает военная служба правопорядка и военная прокуратура Южного региона Украины, представители воздушного командования Юг Воздушных сил Вооруженных сил Украины.