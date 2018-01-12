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12.01.2018

В Одессе разыскивают депутата, которого подозревают во взяточничестве

Источник: Корреспондент.net

В Одессе депутата областного совета подозревают в попытке подкупить детектива Национального антикоррупционного бюро взяткой в $500 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Депутату и его предполагаемому сообщнику сотрудники Бюро и Генпрокуратуры сообщили о подозрении сегодня, 12 января.

Однако после этого подозреваемые исчезли из поля зрения правоохранителей, и, как сообщили в ГПУ, их планируют подать в розыск.

Действия подозреваемых квалифицированы как предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Как утверждают в НАБУ, взятку детективу предлагали в обмен на снятие ареста со счетов фирмы, которая по данным следствия продала мэрии Одессы здание по завышенной цене. В Бюро полагают, что подозреваемый депутат является бенефициаром вышеуказанной фирмы.

Сейчас решается вопрос избрания обоим фигурантам меры пресечения.

В НАБУ напомнили, что здание одесского госпредприятия Завод Краян, о котором шла речь в расследовании, в начале 2016 года было продано за 4 млн грн, а в сентябре того же года его приобрел горсовет Одессы уже за 185 млн грн.

Данные факты детективы Бюро начали расследовать в ноябре 2016 года, а в декабре того же года был инициирован арест счетов фирмы-фигуранта.

Фамилию подозреваемого депутата НАБУ, в соответствии с требованиями законодательства, не раскрывает.

А в пресс-службе Генпрокуратуры заявили, что правоохранители пытаются установить местонахождение фигурантов дела, скрывающихся от следствия.

В случае, если эти поиски не увенчаются успехом или подозреваемые не явятся к следователю, депутата и его сообщника объявят во всеукраинский и международный розыск, отметили в ГПУ.

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