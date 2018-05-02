В Одессе состоялся Марш украинского порядка

Источник: Корреспондент.net

Около тысячи человек приняли участие в акции националистов в Одессе под назанием Марш украиснкого порядка.

В марше участвовали представители Национального корпуса, ВО Свобода, Правого сектора и проукраинские одесситы.

Марш стартовал от памятника имени Шевченко в одноименном парке. Участники акции скандировали традиционные националистические лозунги: "Украина – превыше всего!", "Слава нации – смерть врагам" и другие.

Согласно заявлениям организаторов марша, данное мероприятие призвано продемонстрировать победу украинского народа, который 2 мая 2014 года в Одессе остановил сценарий по развалу страны.