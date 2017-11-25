В Одессе сотрудники военкомата выкрали студента с пар

Источник: Українські новини

Работники одесского Приморского районного военкомата бросались под колеса автомобиля адвоката для того, чтобы не отпускать похищенного ими студента дневной формы обучения.

Видеозапись, на которой запечатлено поведение офицеров на перекрестке улиц Канатной и Пироговской, предоставил журналистам адвокат Денис Кешкентий.

Он также пояснил, что его клиента, студента четвертого курса одного из морских вузов города, незаконно забрали прямо с занятий.

По словам адвоката, он приехал и забрал молодого человека, усадил в свою машину, чтобы провести юридическую консультацию и дождаться документов, подтверждающих, что тот имеет законную отсрочку как студент дневной формы.

При этом сотрудники военкомата бросились под колеса и заблокировали движение по целой полосе. Они кричали и наносили удары по машине.

Адвокат уверен, что интерес военных к его клиенту связан с тем, что тот некоторое время учился на заочном отделении, но потом он был снова принят на стационар.