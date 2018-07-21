В Одессе трижды дрались футбольные фаны

Источник: Корреспондент.net

Полицейские Одессы в субботу, 21 июля, трижды разнимали футбольных болельщиков. Первый конфликт произошел возле дельфинария Немо на пляже Ланжерон. Позже фаны дрались на улице Маразлиевской. А третий раз полиция гасила конфликт между болельщиками возле входа на стадион. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Установлено, что между нетрезвым фанатом одной из команд и группой болельщиков команды-соперника возник конфликт, в ходе которой мужчина нанес несколько ударов двум своим оппонентам", - говорится в сообщении.

Для проверки в Приморский отдел полиции были доставлены семь человек. Начато уголовное производство по статье о хулиганстве.

Позже полиция сообщила о еще одной драке между двумя группами футбольных болельщиков - на этот раз на улице Маразлиевской.

"Конфликт локализован. Участники потасовки доставлены в отдел полиции", - отметили в полиции.

Кроме того, полиция вмешалась в разгоравшийся конфликт между болельщиками возле входа на стадион.

"Ситуация спокойная и контролированная", - сообщили в полиции по итогам конфликта.