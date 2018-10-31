В Одессе во время матча произошел взрыв

Водителю гоночного автомобиля, который совершил наезд, грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Представитель Государственного департамента США по вопросам Украины считает, что повышение цены на газ поможет в реформировании энергосектора страны.

Силовики задержали мужчину, который может быть причастен к нескольким убийствам людей. Также сообщается, что у задержанного есть соучастник.

День на Донбассе: пять обстрелов, потерь нет

Сначала огонь пытались погасить из огнетушителей, через некоторое время приехали спасатели ГСЧС

Центробанк отсудил почти миллиард гривен по 19 искам. Всего НБУ подал 148 исков почти на 10 миллиардов.

Жалоба касается "произвола и беззакония" в Украине, сообщила Савченко на своей странице в Facebook. Она попросила бывшего первого заместителя генпрокурора Кузьмина консультировать ее по вопросам обращения в ЕСПЧ.

Горняки и их семьи перекрывают дороги, требуя выплатить зарплаты. Под землей уже 11 дней бастуют шахтеры.

Легендарный украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко презентовал новый всеукраинский спортивный портал mixsport.pro, соучредителем которого он стал.

Если сроки транзитного пребывания будут нарушены — залог возвращать не будут

Авто на еврономерах могут запретить въезд в Украину без залога

Знаменитый художник-мультипликатор скончался вечером во вторник. Он был госпитализирован два месяца назад после инсульта.

Неизвестные в масках принесли к двери учреждения голову и конечности коровы. Местная полиция уже ведет следствие.

Европарламентарии встретятся с представителями правительства Украины, Верховной Рады, гражданского общества, а также с представителями международных организаций.

Отмечается, что неизвестные фанаты бросили взрывпакеты на поле стадиона Черноморец, где проходил матч 1/8 финала Кубка Украины - одесские "моряки" играли с полтавской Ворсклой.

На одесском стадионе Черноморец во время футбольного матча в среду, 31 октября, произошел взрыв, сообщает Думская .

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