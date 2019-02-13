В Одессе воры с сумкой денег забежали в отделение полиции

Источник: Українські новини

Сегодня, 13 февраля, в центре Одессы двое грабителей напали на мужчину, отобрали у него сумку с крупной суммой денег и, убегая, забежали в отделение полиции. Об этом сообщает сотрудник полиции Зоя Мельник на своей странице в Facebook.

Так, сообщается, что воры напали на мужчину, нанесли ему телесные повреждения и отобрали сумку с большой суммой денег.

"Номинация "Самое тупое преступление года": сегодня в центре города Одессы среди белого дня двое лиц совершили разбойное нападение на мужчину - нанесли телесные повреждения, отобрали сумку с крупной суммой денег и стали убегать... но то ли преступники были "на гастролях" и плохо знали город, то ли впопыхах совершили ошибку - неизвестно, но побежали они прям в сторону ГУНП, где и были задержаны полицейскими - одного поймали сотрудники уголовного розыска, второго - сотрудники ювенальной превенции", - написала Мельник.