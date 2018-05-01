В Одессе возник масштабный пожар в кафе

Источник: Корреспондент.net

В Одессе во вторник, 1 мая, возник пожар в кафе под названием ВДВ (в честь десантных войск СССР) в центре парка Горького, что на Черемушках. Заведение вспыхнуло около 16:20.

Причины возгорания пока неизвестны. Информации о жертвах и пострадавших также нет.

Отмечено, что парк обесточен, пожарные пытаются справиться с пламенем. Тушение началось с небольшим опозданием из-за проблем с гидрантами.

Вскоре площадь пожара выросла до 300 квадратных метров. На месте происшествия находились 12 пожарных расчетов. Первые прибыли в 16:31. Спасатели работали по повышенному уровню вызова. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

"В 17:14 пожар был локализован. Сейчас проводится пролив конструкций, чтобы избежать повторного возгорания", - говорится в сообщении.

По словам пожарных, огонь быстро распространился из-за того, что кафе построено из легковоспламеняющихся материалов. Чтобы получить достаточное количество воды для тушения пожара, пришлось поднять давление в системе.