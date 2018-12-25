В Одессе задержали активистов Автомайдана

Источник: Корреспондент.net

В Одессе на акции против строительства кинологической площадки задержали активистов местного Автомайдана. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции во вторник, 25 декабря.

Согласно сообщению, на акции произошла драка с участием полиции - один из активистов нецензурно высказался в сторону правоохранителей, за что его задержали. Двое других участников акции отправились на выручку, один из них, по заявлению полиции, ударил полицейского, а другой пытался помешать задержанию активиста и посадить его в служебное авто.

На данный момент всех троих доставили в Таировское отделение полиции. Как сообщают местные СМИ, среди задержанных лидер местного Автомайдана Виталий Устименко.

Также сообщается, что в отношении активистов открыли дела за сопротивление работникам полиции.