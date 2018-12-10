В Одессе захватили медуниверситет - МОЗ

Источник: Корреспондент.net

Министерство здравоохранения заявило о захвате Одесского национального медицинского университета. Соответствующее заявление в понедельник, 10 декабря, опубликовано на странице ведомства в соцсети Facebook.

Так, МОЗстало известно о захвате Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ). Отмечается, что 10 декабря около 8:00 неизвестные лица силой захватили здание заведения и не пускают работников на рабочие места.

Также сообщается, что лица, захватившие университет, увольняют работников, передавая приказы через входную дверь университета, и уничтожают официальную документацию.

"Здание университета охраняют сторонники экс-ректора Валерия Запорожана, что делает невозможным доступ в заведение. Об этом сообщил признанный МЗ Украины и.о. ректора ОНМедУ Константин Аймедов", - говорится в сообщении.

МЗ Украины связывает эти события с тем, что именно сегодня комиссия Министерства юстиции рассматривает жалобу МОН Украины по поводу незаконной регистрации Юрия Сухина руководителем ОНМедУ.