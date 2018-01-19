В одесской больнице умер полицейский, раненый во время перестрелки

Источник: 112.ua

Тридцатилетний полицейский, раненный во время сегодняшней перестрелки в Одессе на ул. Новосельского, скончался в больнице. Об этом советник председателя Нацполиции Одессы Руслан Форостяк написал на своей странице в Facebook.

"30-летний полицейский, который находился в больнице в тяжелом состоянии, умер", - написал Форостяк.

Позже в Национальной полиции сообщили, что погибший полицейский - 27-летний участковый офицер полиции Приморского ОП старший лейтенант полиции Сергей Пригарин. В органах внутренних дел он служил с 2012 года. У Сергея остались жена и двухлетняя дочка.

В свою очередь в пресс-службе полиции Одесской области сообщили, что во время перестрелки со злоумышленником в центре Одессы были ранены трое полицейских (один из которых скончался, двое госпитализированы) и сотрудник КП "Муниципальная охрана". Преступник был ликвидирован. Злоумышленник во время перестрелки также застрелил своего знакомого.

Таким образом, в результате перестрелки скончались три человека и еще трое получили ранения. Среди пострадавших два правоохранителя и один случайный свидетель.

Отметим, что перестрелка произошла во время работы участкового и оперативника, разыскивавших скрывшегося от следствия за правонарушение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что мужчина, который устроил перестрелку в Одессе, оказался "известным любителем России" Валентином Дорошенко.

Дорошенко называл себя членом "партии Сталина", в 2010-м пытался баллотироваться в мэры Одессы, а годом ранее даже вызвал тогдашнего городского голову Эдуарда Гурвица на дуэль - приезжал к муниципалитету на коне с мечом в руке.

Дорошенко разыскивался полицией как активный участник беспорядков у здания областного управления внутренних дел осенью 2013 года. Речь идет о попытке отбить у правоохранителей задержанного лидера партии "Родина" Игоря Маркова.