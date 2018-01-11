В Одесской обл. из-за кори умер 5-летний ребенок, – источник

Источник: 112.ua

В Белгород-Днестровском районе Одесской обл. от кори умер 5-летний ребенок. Об этом на заседании комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций сообщил директор департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации Вячеслав Полясный.

"В текущем году зарегистрирован один летальный случай – умер ребенок 5 лет в Белгород-Днестровском районе. Летальный случай связан с поздним обращением к медикам", – отметил Полясный.

Напомним, осенью 2017 года зафиксировали вспышку кори. По данным Минздрава, в стране уже в 70 раз больше заболевших корью по сравнению с прошлым годом – свыше 2000 человек. Показания наиболее частых заболеваний фиксируют в Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской областях. При этом более половины заболевших – дети от одного года до восьми.

Врачи подчеркивают, что единственный надежный способ защититься от кори (как для детей, так и для взрослых) – вакцинация. Она не защищает от вируса на 100%, однако значительно снижает возможность заражения и смягчает протекание болезни.