В Одесской области группа иностранцев совершила жуткое ритуальное убийство

Источник: Українські новини

В конце минувшей недели в Овидиопольском районе Одесской области произошло ритуальное убийство. Преступления совершила группа иностранцев. Правоохранители уже их задержали. Об этом сообщил глава полиции Одесской области Дмитрий Головин на своей странице в Facebook.

"Речь идет о необычном преступление - ритуальное убийство. На месте, где лежало обожженное тело (как выяснилось иностранца, пропавшего накануне) была нарисована пентаграмма, кабалические символы и знаки, стояли свечи, различные оккультные предметы, черная курица (задушена ритуальной петлей и проткнутый клинком) и другие жуткие вещи больной фантазии", - написал Головин.

Отмечается, что при поддержке СБУ и прокуратуры Одесской области удалось за достаточно короткий срок выйти на группу иностранных граждан, совершившего этот жуткое преступление.

"Все они сейчас задержаны в порядке ст.208 УПК, ждем решения суда о принятии решения меры пресечения в отношении них", - сообщил Головин.