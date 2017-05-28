В Одесской области на берегу нашли десятки мертвых дельфинов

Источник: КорреспонденТ.net

В Одесской области на морское побережье волнами вынесло несколько десятков мертвых дельфинов, которые стали жертвами браконьеров. Об этом сообщил председатель Килийского райсовета Павел Бойченко.

"Это дельфины, погибшие из-за беспредела браконьеров, которые в море выставляют сети на осетровых, в сети попадают дельфины, которые погибают от удушья. Их просто выбрасывают в море. За последние дни на побережье обнаружено несколько десятков трупов в районе Вилково - Приморское!", - отметил Бойченко.

Также председатель Килийского райсовета написал, что те, кто "крышуют" такое беззаконие, должны быть наказаны. Поэтому уже в этот понедельник по факту гибели морских животных в прокуратуру и полицию будут направлены соответствующие запросы.