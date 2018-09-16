В Одесской области открыли мемориал армии УНР

Источник: Корреспондент.net

В городе Ананьев Одесской области открыли военный мемориал, посвященный воинам армии Украинской Народной Республики.

Торжественную церемонию приурочили к юбилею города, отметившего 12 сентября 265-летие от дня основания.

Почтить героев украинского войска собрались представители местной и областной власти, представители общественности. Почетный караул у памятника несли военные Вооруженных сил Украины и реконструкторы, одетые в форму армии УНР. Оркестр расположенной в Одессе Военной академии исполнил гимн новой армии. Освящение мемориала совершил епископ Одесский и Балтский Павел.

Мемориал находится на въезде в город и представляет собой площадь, вымощенную гранитной мостовой. Посреди площади, на каменном постаменте, установлена колонна, увенчанная увеличенной копией ордена армии УНР Железный Крест За Зимний поход и бои - первого ордена в истории украинского войска. С четырех сторон постамент обрамлен гранитными досками с именами казаков и старшин армии УНР. На площади, рядом с памятником, установлена мачта с государственным флагом Украины.

"На памятнике вычеканены имена 106 воинов, которые в рядах армии УНР боролись за независимость Украины против белых и красных оккупантов. Теперь военный чин этих людей достойно отмечен", - сказал председатель правления благотворительного фонда Героика Павел Подобед.

Мемориальный комплекс построен на пожертвования, собранные фондом Героика. Автором проекта и исполнителем работ стал доброволец Олег Собченко из Черкасской области, а в строительстве помогали местные волонтеры.