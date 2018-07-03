В Одесской области сошел с рельсов грузовой поезд

Источник: Корреспондент.net

В Одесской области во вторник, 3 июля, сошли с рельсов 14 грузовых вагонов. Авария произошла на перегоне Ивановка - Веселый Кут, об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Из-за аварии 20 пассажирских поездов были вынуждены объезжать участок по альтернативным маршрутам.

В УЗ сообщили, что на место происшествия оперативно направлены три восстановительных поезда со станций Раздельная, Подольск и Одесса-Товарная. Также на месте работает комиссия для определения причины инцидента.

Отмечается, что вагоны загружены различными видами груза: шротом и прокатом черных металлов.

В ведомстве отметили, что угрозы для людей и окружающей среды нет.

Сообщается, что маршруты изменили в частности, поезда №762/761 Одесса - Киев № 94/93 Одесса - Минск № 24/23 Одесса - Москва № 106/105 Одесса - Киев № 146/145 Измаил - Киев следуют по маршруту через Одессу - Колосовку - Помичную - Чернолеску - Т.Шевченко - Мироновку - Киев.

Изменены также маршруты поездов № 136/135 Белгород-Днестровский - Черновцы № 258/257 Одесса - Львов № 26/36 Одесса - Рахов - Перемышль № 108/107 Одесса - Ужгород № 12/11 Одесса - Львов. Они проследуют через Одессу - Колосовку - Помичную - Слободку - Вапнярку.

Поезд № 223/224 Киев - Одесса проследует через Подольск - Помичную - Колосовку - Одессу.

Железнодорожники информируют пассажиров об изменении времени прибытия поездов и маршрута и рассматривают возможность организации трансфера пассажирам, которые следуют на станции, к которым теперь поездами добраться невозможно.