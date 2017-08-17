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17.08.2017

В одесском СИЗО зверски убили инспектора

Источник: КорреспонденТ.net

В одесском следственном изоляторе №21 обнаружили расчлененное тело девушки – инспектора уголовно-исполнительной службы. В убийстве подозревают рецидивиста, сообщили Думской источники в СИЗО.

"Трагедия произошла в пятом корпусе СИЗО. Убийца задушил несчастную, после чего разрезал ее на куски. Табельное оружие исчезло", – сообщает СМИ.

В свою очередь УНН сообщает, что расчлененные останки женщины были обнаружены в мусорном баке.

"Речь идет о сотруднице СИЗО – младшем инспекторе режима охранного учреждения, которая исчезла с камер наблюдения после 16.00 четверга именно во дворе хозяйственной части", – отмечает агентство.

В то же время Страна уточняет, что убийство женщины произошло в свинарнике, который действует при СИЗО. "Убитая носила фамилию Порошенко. По данным наших источников, убийца не только разрубил женщину надвое, но и отрезал ей руки и ноги", – отмечает СМИ.

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