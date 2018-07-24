В одной из киевских квартир обнаружили более десятка гранат и патроны

Источник: Українські новини

Полиция изъяла арсенал боеприпасов в квартире в Киеве 23 июля. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Он обнародовал фотографии с изъятыми патронами и 12 гранатами.

"Сегодня (23 июля) весь этот арсенал был изъят работниками полиции в обычной квартире одной из многоэтажек Киева. Кстати, все это "сокровище" хранили не сами владельцы дома, а арендаторы, которые сняли жилье на незначительный период", - сообщил Аброськин.

Он призвал граждан быть бдительными и сообщать в полицию о подозрительных соседях.