В одной из школ Винницкой области почти 30 детей заболели корью

Источник: Українські новини

В сентябре в одной школе пгт Тывров Винницкой области заболели 28 детей.

Все те, кто заболел, были не вакцинированные, не имели повторных прививок, рассказала Татьяна Бондаренко, начальник отдела лечебно-профилактической помощи детскому населению Департамента здравоохранения Винницкой облгосадминистрации.

Возраст подавляющего большинства заболевших - 10-14 лет.

Состояние детей оценивается как удовлетворительное, в госпитализации они не нуждаются.

В департаменте здравоохранения связывают вспышку заболевания с тем, что родители отказывались от прививок.

"Вакцины для профилактической прививки детей в области достаточное количество", - отмечает Бондаренко.

Заболеваемость корью в Винницкой области выросла с началом учебного года.

За последнюю неделю в области зарегистрировали 83 случая заболевания корью, из них 71 ребенок.

В августе раз в неделю в Винницкой области регистрировали в среднем около 30-50 случаев кори в неделю.