В ОЭСР сочли, что Греция заслужила реструктуризацию части задолженности

ОЭСР прогнозирует, что в этом году рост греческой экономики составит 2 процента., а в 2019 году достигнет 2,3 процента.

Международный валютный фонд (МВФ) и европейские кредиторы на условиях проведения преобразований предоставили Афинам 260 млрд евро финансовой помощи. По данным национального статистического ведомства Греции Elstat, в 2017 году эта страна по профициту бюджета существенно превысила целевые показатели.

Жесткая экономия

В мае этого года греческий парламент принял новый пакет мер жесткой экономии. Он предполагает, в частности, сокращение пенсий на 18 процентов с 2019 года. А с 2020 года минимальная сумма ежегодного дохода, не облагаемая налогом, понизится с 8636 до 5681 евро. По данным министерства финансов Греции, это позволит стране сэкономить порядка 3,6 млрд евро.

С 2010 года Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда.