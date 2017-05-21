В офис Конгресса национальных сил бросили гранату

Источник: КорреспонденТ.net

В ночь на 21 мая в Киеве в офис "Конгресса украинских националистов" бросили боевую гранату. Об этом сообщают на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook.

"Только что в столице произошло нападение на офис "Конгресса Украинских Националистов". В здание по адресу Антоновича, 3Б, где находится организация, бросили боевую гранату. Через несколько минут на место прибыли правоохранители и увидели сильное задымление. Вызвали бойцов ГСЧС и скорую помощь. Однако, их помощь не понадобилась", - говорится в сообщении.

Правоохранители не стали сообщать детали инцидента, заявив, что ведется следствие, передает Громадське.