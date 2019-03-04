В офисе Зеленского обнаружили элементы прослушки, - Аваков

Источник: Українські новини

Полиция проверяет информацию о неизвестном техническом оборудовании, установленном в офисе кандидата в Президенты, руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского.

Согласно ему, в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусская.

На месте происшествия охранник Зеленского сообщил полиции, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы.

Работники взрывотехнической службы проверили эти предметы, опасности для жизни людей они не представляют.

Следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции проводит осмотр места происшествия и изымает оборудование.

Информация о находке передана в органы прокуратуры и Службу безопасности Украины.

По данному факту открыто дело, решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что были обнаружены элементы аппаратуры прослушивания.

"Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Владимира Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Ведется расследование", - сказал министр внутренних дел.